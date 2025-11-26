Na A1 uhićen Albanac s krivotvorenim ispravama, evo koliku kaznu mora platiti

U Postaji prometne policije Šibenik je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim državljaninom Albanije osumnjičenim za krivotvorenje isprava.

Osumnjičeni je jučer, 25. studenoga oko 13,25 sati na A-1, u blizini odmorišta Krka, prilikom kontrole prometa zatečen kako upravlja osobnim vozilom albanskih registarskih oznaka, koje je vuklo priključno vozilo na koji je stavio neodgovarajuće registarske oznake.

Protiv osumnjičenog će zbog počinjenog kaznenog djela krivotvorenja isprava biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku te je istome zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa naplaćena novčana kazna u iznosu od 130,00 eura.