Muzej zatvoren, ali program nikad bogatiji: Noć muzeja vodi vas na Marjan i Kninsku tvrđavu i to besplatno

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika do daljnjeg je zatvoren za posjetitelje zbog izvođenja radova na energetskoj obnovi zgrade muzeja te je sav ovogodišnji program obilježavanja Noći muzeja organiziran na drugim lokacijama.

10:00 – 15:00 POSJET CRKVICI SV. JERE I PUSTINJAČKOM STANU NA MARJANU/ STRUČNO PREDAVANJE O BENEDIKTINSKOM SAMOSTANU I CRKVI SV. STJEPANA POD BOROVIMA NA SUSTIPANU

U suradnji s JU PŠ Marjan i bratovštinom sv. Križa, MHAS vas poziva da posjetite Šantine stine i crkvicu sv. Jere s ermitažom na Marjanu.

Stručno vodstvo: Miroslav Gogala, kustos MHAS-a

U obilazak je uključen posjet benediktinskom samostanu i Crkvi sv. Stjepana pod borovima na Sustipanu, kao i stručno predavanje o arheološkim istraživanjima Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika na ovom lokalitetu 1994. godine.

Stručno vodstvo: Maja Petrinec, muzejska savjetnica MHAS-a

Osiguran je prijevoz mini e-busom s polaskom ispred Centra za posjetitelje JU PŠ Marjan, Trumbićeva obala 18 (nasuprot hotela Ambasador) u 10h i 12:30h. Predviđeno trajanje cijelog obilaska 140 min.

Obzirom na kapacitet mini e-busa potrebne su prijave na email: visitor.centar@marjan-parksuma.hr

09:00 - 16:00 POSJET IZLOŽBI „ET POST MORTEM VITA. ŽIVOT I SMRT U KASNOANTIČKOJ DALMACIJI“ NA KAŠTELU BELVEDER U KNINU, U PROSTORIMA KNINSKOG MUZEJA I OBILAZAK KNINSKE TVRĐAVE

Na izložbi „ET POST MORTEM VITA. ŽIVOT I SMRT U KASNOANTIČKOJ DALMACIJI“ su predstavljeni nalazi pronađeni u grobovima 6. stoljeća na lokalitetu Greblje, smještenom na terasama sjeveroistočne padine brda Spas iznad Knina. Zabilježeni su nalazi dijelova nošnje (pojasne kopče, pređice, fibule, igle) i nakita (ogrlice, narukvice, naušnice), a među mnoštvom zanimljivih nalaza, moći ćete vidjeti i pozlaćene pojasne kopče germanskog stila, jedinstvene na području Hrvatske.

Autori izložbe: Ante Alajbeg, Branka Milošević Zakić i Nikolina Uroda

Stručno vodstvo je organizirano za izložbu i razgled Kninske tvrđave (Miloš Biserko, kustos MHAS-a).

Osiguran je prijevoz autobusom. Polazak iz Splita u 9h kod Lidla u Poljičkoj ulici, očekivani povratak u Split do 17h.

Zbog ograničenog kapaciteta autobusa potrebne su prijave putem obrasca: https://forms.gle/6E6Zv8e357VpCDHJ6

Sva stručna vodstva, ulaznice i prijevozi autobusom su besplatni!

Napomena: Ukoliko vremenski uvjeti ne budu zadovoljavajući, sva događanja se otkazuju. U tom slučaju će svim prijavljenima obavijest biti poslana mailom dan ranije.