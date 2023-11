MUZEJ GRADA KAŠTELA Predstavlja se izložba i nova knjigu naslova "Pjesma mladom umjetniku"

U prostoru Ville Nike u Kaštel Starom u petak 24. studenoga u 19 sati Muzej Grada Kaštela predstavlja izložbu i novu knjigu naslova "Pjesma mladom umjetniku" autora Stanislava Habjana.

"Pridružite se i upoznajte utjecajnog autora koji je u četiri desetljeća svoje prisutnosti na hrvatskoj umjetničkoj sceni svojom proizvodnjom i ponašanjem izvan mainstreama postavio receptivni okvir za zahtjevniju publiku", otkrili su iz Muzeja Grada Kaštela te su nadodali:

"U ovoj zbirci dijete je otac čovjeku i dijete je otac umjetniku, no to nije dijete iz romantičarskih predodžbenih paradigmi - nevino, arhetipsko i bolje od odrasloga - nego dijete koje je subjekt nonsensnog poetičkog govora, dijete vladar ludičnog, nesputanog i duhovitog jezika, dijete koje odbija disciplinu. A opet, nije riječ o zbirci dječje poezije, već i stoga što se lirski subjekt obraća odraslom iskustvu. Naslovna mladost zbirke umjetnička je a ne dobna, a i naslućena pedagoška situacija u naslovu iz pjesama se razotkriva kao mistifikacija. Habjan ne podučava, nego dijeli, pa tako i dijete u zbirci nije drugi i slabiji, nego simboličan umjetnički začetnik, the father of the man."/ Dubravka Zima, iz pogovora knjige Pjesma mladom umjetniku.