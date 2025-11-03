Muškarci, priznajete, biste li obukli ovu majicu?

Poznata splitska umjetnica i karikaturistica Tisja Kljaković Gašpić ovog kišnog ponedjeljka odlučila je, na svoj način, nasmijati publiku na društvenim mrežama.

Na svom Facebook profilu objavila je novu ilustraciju gdje muškarac nosi majicu s medom. Naravno, majica je to koju je supruga kupila svom voljenom muškarcu, kako to i obično radi. Valjda, svih xy godina braka. Ali, bez grintanja nije prošlo ni ovog puta...

"Ma jes' ti normalna, majicu na medu da nosin?"

Kao i obično, Tisja kroz humor i jednostavne crte prikazuje mentalitet, svakodnevne navike i „male razgovore“ koji čine našu stvarnost.

Tko smije reći NE ženi? - da vas čujemo.