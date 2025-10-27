Muškarac u Hrvatskoj ljubavnog partnera pretukao štakom. Ovisan je o alkoholu

Zbog obiteljskog nasilja nad svojim istospolnim partnerom ovog vikenda u istražnom zatvoru završio je R. Z. iz Zagorja. Riječ je o muškarcu koji je već u tri navrata bio osuđivan zbog nasilnih ispada prema svom partneru.

U dva navrata bio je osuđivan uvjetno, ali je očito te uvjete prekršio. Zato je nakon trećeg ispada sud opozvao uvjetne osude te je na kraju kažnjen s tri godine zatvora. Ni to mu, međutim, nije bilo dovoljna sankcija pa je novo kazneno djelo počinio dok je čekao odlazak na izdržavanje kazne.

Ovoga puta svog je partnera istukao štakom. Inače, riječ je o čovjeku koji je ovisan o alkoholu i koji se već ranije liječio u psihijatrijskoj bolnici.

Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te bojazni da ne utječe na svjedoke, piše Index.