Muškarac u autobusu darovao privjesak djevojčici, šokirala se kad ga je otvorila

Stariji muškarac sjeo je u gradskom autobusu pored 10-godišnje djevojčice i dao joj da pogleda uzicu s pričvršćenim plišanim medvjedićem. S obzirom da se djevojčici medvjedić svidio, rekao joj je da ga može zadržati.

Sve se događalo 19. kolovoza u njemačkom Trieru. Kad je djevojčica izašla iz autobusa primijetila je da plišana igračka ima patentni zatvarač. Otvorila ga je i pronašla GPS lokator, objavila je policija.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Djevojčica je bacila uzicu i privjesak, a zatim se povjerila majci, koja je potom upozorila policiju koja je odmah pokrenula istragu.

Preko video snimke iz autobusa pronašli su 64-godišnjeg muškarca, a okolnosti ovog slučaja se istražuju, prenosi Dnevnik.

Vlasti napominju da trenutno ne postoje nikakvi dokazi koji bi povezivali slučaj s pedofilijom.