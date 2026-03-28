Muškarac teško ozlijeđen nakon što je popio tekućinu sa šanka, policija traga za konobaricom!

U ugostiteljskom objektu u Velikoj Gorici jučer ujutro dogodio se ozbiljan incident u kojem je teško ozlijeđen 55-godišnji muškarac.

Prema policijskom izvješću, događaj se zbio 27. ožujka oko 7.30 sati u Ulici Slavka Kolara, a policiji je prijavljen u popodnevnim satima. Muškarac je, dok je sjedio za šankom, popio čašu prozirne tekućine za koju se, prema dosad utvrđenom, sumnja da bi mogla biti sredstvo za čišćenje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija navodi kako je tu tekućinu najvjerojatnije na prostoru oko šanka ili na sam šank prethodno ostavila 29-godišnja zaposlenica ugostiteljskog objekta.

Oštećenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Za osumnjičenom zaposlenicom, koja je trenutno nedostupna policiji, intenzivno se traga.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku. Policija istražuje okolnosti događaja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti, u vezi s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.