Muškarac s više od 3 promila i kosirom u ruci šetao Splitom

Jučer, 26. ožujka 2026. godine, poslijepodne, policijski službenici u Splitu uočili su muškarca vidno pod utjecajem alkohola, koji je u ruci držao oružje D kategorije – kosir – na način koji je mogao uznemiriti građane. Osim toga, muškarac se nalazio u psihofizičkom stanju koje mu je otežavalo razumijevanje posljedica vlastitog postupanja.

Policija ga je odmah uhitila i odvela u službene prostorije, gdje je potvrđeno da se nalazi pod značajnim utjecajem alkohola. Izmjerena mu je izuzetno visoka koncentracija od 3,34 g/kg.

Zbog visokog stupnja alkoholiziranosti, muškarac je odveden u bolnicu, gdje je zadržan. Nakon otpusta iz bolnice bit će u žurnom postupku priveden na sud.