Muškarac s nožem došao pred vrtić u Sisku, odveden u bolnicu

U Zagrebu je u petak u poslijepodnevnim satima napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, ozlijeđena oštrim predmetom, potvrdila nam je zagrebačka policija. Odmah je prevezena u KBC Sestre milosrdnice, prenosi Net.hr.

Nakon što su zaprimili pacijenticu, iz bolnice su o svemu obavijestili policiju. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su zaprimili prijavu o ozlijeđenoj ženskoj osobi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Zasad nema više službenih informacija o okolnostima napada, motivima ili težini ozljeda, a istraga je u tijeku.