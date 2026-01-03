Muškarac poginuo kod Čavoglava, policija objavila što se dogodilo

U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak, 2. siječnja, oko 11.30 sati na državnoj cesti D-56, u blizini mjesta Moseć, na području Šibensko-kninske županije, smrtno je stradao 49-godišnji vozač.

Kako je utvrđeno očevidom, muškarac je upravljao osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka te je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom. Tom prilikom prešao je na prometni trak namijenjen vozilima iz suprotnog smjera, sletio izvan kolnika i udario u zemljano uzvišenje, gdje se vozilo zaustavilo.

Od zadobivenih ozljeda vozač je preminuo na mjestu događaja.

O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće policija će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.