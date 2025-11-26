Muškarac platio prvi seks, a potom silovao ženu iz Venezuele u Zadru i Splitu

Zbog silovanja i razbojništva nad državljankom Venezuele koja se bavila prostitucijom, šibensko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv A. M., 28-godišnjaka iz Kumanova u Sjevernoj Makedoniji te njegova pomagača u razbojništvu D. V. (34) iz Zadra koji se nalazi u istražnom zatvoru i za kojeg tužiteljstvo traži da ga se osudi jer je djelo počinio kao neubrojiv te da mu se, shodno tome, odredi prisilan smještaj u psihijatrijskoj ustanovi.

Mladog Makedonca tereti se da je točno neutvrđenog dana u razdoblju od sredine svibnja do sredine lipnja 2025. godine u Zadru, nakon što je upoznao žrtvu J. D. C. I. G. koja se bavila pružanjem seksualnih usluga i s kojom je imao spolni odnos za koji joj platio, započeo vezu.

U više je navrata dolazio u apartmane koje je koristila u Zadru i od nje tražio da s njim ima spolni odnos, a kako je ona to odbijala i jasno rekla da ne želi, prijetio joj je da će dovesti svoje prijatelje koji će joj nanijeti zlo, da će zvati policiju i prijaviti je da se bavi prostitucijom. Tako je, koristeći strah koji je tim prijetnjama kod nje stvorio, s njom imao spolni odnos bez njezina pristanka, piše Zadarski.hr.