Muškarac pio piće u kafiću kad je uletjela žena u spavaćici: "Koji k... radiš?"

Prema ovotjednoj presudi, sve se dogodilo u lipnju u kafiću u Zagrebu, a teretilo ih se da su jedan prema drugome počinili psihičko i fizičko nasilje. Maja je u spavaćici došla u kafić po muža jer je pio i nije ga bilo doma.

Kad ga je vidjela, “počela ga je vrijeđati riječima “koju pi*ku materinu radiš, je*em ti mater” i drugim pogrdnim riječima, na što ju je Toni počeo odgurivati rukama, uhvatio rukom za vrat i nadlakticu vičući joj “kurvo”, što je kod oboje izazvalo osjećan uznemirenosti i povredu dostojanstva”.

KAFIĆ U PRIZEMLJU

Toni (44) se branio kako se u kafiću sreo s poznanikom iz kvarta Robijem i tamo je bio možda pola sata te popio jedno pivo, piše Danica.hr.

“A onda je oko 1 sat stigla moja supruga Maja i odmah me napala riječima da koju pi*ku materinu radim i da mi je*e mater. Krenula je prema meni i fizički me dotakla za ruku, a ja sam je odgurnuo i rukom ogrebao po vratu. Bilo mi je jako neugodno”, branio se Toni.

Maja (47) je bila s djecom u stanu u istoj zgradi u kojoj je kafić u prizemlju i pukao joj je film jer je bila iznervirana s obzirom da suprug još nije bio kod kuće tako kasno i nalazio se u caffe baru.

“U pidžami sam izašla vani i otišla u kafić gdje sam zatekla supruga u alkoholiziranom stanju i počela vikati i vrijeđati ga. On me odgurnuo i primio za vrat. U jednom trenutku prolazilo je policijsko vozilo pa sam otišla do njih i rekla šta se dogodilo.

OTIŠLI ZAJEDNO

Ali, oni su mi rekli da nisam smjela izaći vani i vikati na supruga jer će nas oboje prijaviti, već sam trebala čekati doma i tada zvati policiju. Tada sam rekla da onda ne želim uopće prijavljivati supruga, niti svjedočiti protiv njega, ali bilo je kasno”, navela je Maja.

Nakon incidenta, otišli su zajedno doma, nisu se više svađali, niti je bilo ikakvog fizičkog nasilja, pogotovo pred djecom, rekla je ona. No, policija ih je prijavila pa su završili na sudu.

Sutkinja ih je proglasila krivima i kaznila sa po tri dana uvjetnog zatvora. U prilog im je išlo to što dosad nikad nisu bili prekršajno osuđivani.