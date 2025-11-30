Muškarac izboden na smrt u Beču, uhićeni Hrvat i Srpkinja

U ranim jutarnjim satima nedjelje, bečka policija pronašla je muškarca izbodenog na smrt u stanu. Muškarac i žena koji su bili u stanu uhićeni su.

Policija je obaviještena oko 22:30 u subotu. Policajci su požurili u Schreygasse u 2. bečkom okrugu. Tamo su u stanu pronašli neidentificiranog muškarca koji je više puta izboden u leđa.

U stanu su bili i 56-godišnji Hrvat i 46-godišnja Srpkinja. Prema policiji, bili su pijani i uhićeni su zbog sumnje na ubojstvo. Prva izvješća pokazuju da je oružje ubojstva pronađeno, piše Krone.at.