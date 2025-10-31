Muškarac iz vjerske zajednice (70) mjesecima silovao djevojku. Oglasila se Crkva

Uhićenje 70-godišnjeg muškarca zbog niza silovanja potreslo je Rijeku, ali i Crkvu. Teška seksualna kaznena djela nad 23-godišnjom djevojkom, utvrdilo je tužiteljstvo, odvijala su se od početka prošle godine i trajala najmanje sedam mjeseci, a sve se događalo u kanonski priznatom javnom vjerničkom društvu Omnia Deo.

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci prihvatio je prijedlog tužiteljstva te osumnjičenom odredio istražni zatvor zbog opasnosti da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, kao i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, javlja Dnevnik.hr.

"Zbog osnovane sumnje u počinjenje pet kaznenih djela silovanja iz članka 153. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, dva kaznena djela bludnih radnji iz članka 155. stavak 1. Kaznenog zakona i pet kaznenih djela prijetnje iz članka 139. stavak 2. Kaznenog zakona", izvijestili su iz Županijskog državnog odvjetništva.

"Nadbiskup se odmah javio žrtvi..."

Riječka nadbiskupija detaljno je objasnila kronologiju događaja i potvrdila da je nadbiskup Mate Uzinić bio osobno upoznat s kaznenim radnjama prema žrtvi.

Odmah je, kažu, uputio 23-godišnjakinju da slučaj zlostavljanja prijavi policiji i Zagrebačkoj nadbiskupiji, jer oni više nemaju nadležnost, a samim time niti nadzor nad društvom Omnia Deo.

Kad je dobio saznanja, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša povratno je obavijestio svog riječkog kolegu o poduzetim kanonskim mjerama i kaznenoj prijavi civilnim vlastima, što su s Kaptola potvrdili i u kratkom odgovoru za Oglasila.