Muškarac iz Otoka Dalmatinskog pronađen

Stipan Katić, rođen 1969. godine, nestao je 6. kolovoza 2025. godine nakon što je otišao iz svog doma u Otoku Dalmatinskom. Od tada mu se gubi svaki trag, izvijestila je jutros splitska policija.
U trenutku nestanka bio je odjeven u narančastu majicu kratkih rukava, duge hlače i čizme (gojzerice). Visok je približno 175 cm i srednje tjelesne građe.
Nestao muškarac u Otoku Dalmatinskom, policija traži pomoć
Stipan Katić pronađen je danas u poslijepodnevnim satima.
"Potraga u Otoku okončana s pozitivnim ishodom. Hvala svima na suradnji!", objavio je HGSS Split.
Moja reakcija na članak je...
4
0
0
0
0
0
1