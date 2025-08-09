Muškarac iz Otoka Dalmatinskog pronađen

Stipan Katić, rođen 1969. godine, nestao je 6. kolovoza 2025. godine nakon što je otišao iz svog doma u Otoku Dalmatinskom. Od tada mu se gubi svaki trag, izvijestila je jutros splitska policija.

U trenutku nestanka bio je odjeven u narančastu majicu kratkih rukava, duge hlače i čizme (gojzerice). Visok je približno 175 cm i srednje tjelesne građe.

Stipan Katić pronađen je danas u poslijepodnevnim satima.

"Potraga u Otoku okončana s pozitivnim ishodom. Hvala svima na suradnji!", objavio je HGSS Split.