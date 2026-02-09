Muškarac ilegalno prodavao tablete i gelove za potenciju, kazneno prijavljen

Policijski službenici realizirali su kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljena trgovina.

U petak navečer, oko 19,45 sati policijski službenici uočili su da je 60-godišnjak zaustavio vozilo i iz istog predao muškarcu kutiju, a za uzvrat uzeo novac. Utvrđeno je da mu je predao gel za potenciju.

Uhićen je, a tijekom istraživanja od njega su policijski službenici oduzeli 1254 različite tablete za potenciju, 370 kutija gelova za potenciju i 25 šumećih tableta za potenciju. Nadležnom općinskom državnom odvjetništvu biti će podnesena kaznena prijava protiv 60-godišnjaka.