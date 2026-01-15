Muškarac glavom udario u stranicu prikolice. Na mjestu je poginuo

Kako danas javlja policija, on je bio na prikolici prilikom obrade kukuruza i u jednom je trenutku nezgodno pao i udario glavom u metalnu stranicu. Na mjestu je preminuo.

“U utorak u popodnevnim satima, na sisačkom području u mjestu Madžari, dogodio se nesretni slučaj sa smrtnom posljedicom.

Prilikom obrade kukuruza, smrtno je stradao 65-godišnjak koji se nalazio na prikolici. Izgubio je ravnotežu te pao i udario glavom u stranicu prikolice.

Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu”, otkrili su iz policije u četvrtak, piše Danica.