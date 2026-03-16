Muškarac (60) zadržan u splitskoj bolnici: Žena ga ozlijedila oštrim predmetom

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakinjom za koju je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je u petak, 13. ožujka 2026.godine u poslijepodnevnim satima na području Sutivana na otoku Braču oštrim predmetom ozlijedila 60-godišnjeg muškarca nanijevši mu ubodnu ranu u predjelu trbuha.

Muškarcu je pružena liječnička pomoć, utvrđeno je da je lakše ozlijeđen i zadržan je na daljnjem liječenju u bolnici.

Nakon zaprimljene informacije da je muškarcu pružena liječnička pomoć, policijski službenici su izašli na teren, pronašli i uhitili ženu. utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda u pokušaju i uz kaznenu prijavu je predana pritvorskom nadzorniku, izvijestila je PU SD.