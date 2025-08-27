Muškarac (45) u Kninu pokušao lako doći do novca, ali završio je iza rešetaka!

Policijski službenici Policijske postaje Knin su proveli kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krađe na štetu 37-godišnjaka.

Osnovano se sumnja da je osumnjičeni, s ciljem pribavljanja protupravne materijalne koristi, u nedjelju 24. kolovoza u Kninu, iz otključanog osobnog automobila u vlasništvu 37-godišnjaka otuđio novac.

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.