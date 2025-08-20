Muškarac (36) osumnjičen za uhođenje žene u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su proveli kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela nametljivo ponašanje na štetu 51-godišnjakinje.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni u vremenskom razdoblju od 15. do 19. kolovoza 2025. godine u Šibeniku, u više navrata poradi narušenih međuljudskih odnosa uspostavljao neželjeni kontakt s 51-godišnjakinjom, koje ponašanje je kod oštećene izazvalo osjećaj straha i nelagode.

Uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, tijekom današnjeg dana osumnjičeni 36-godišnjak biti će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.