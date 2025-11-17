MUP raspisao natječaj za više radnih mjesta u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj. Natječaj je 14. studenoga 2025. godine objavljen u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Natječaj obuhvaća raspisivanje slobodnih radnih mjesta u nekoliko ustrojstvenih jedinica MUP-a. Traže se sljedeći izvršitelji:

namještenik IV. vrste u Odjelu za materijalno-financijske poslove

referent u Službi za granicu

referent u Policijskoj postaji Dubrovnik

referent u Policijskoj postaji Metković

referent u Policijskoj postaji Korčula

savjetnik u Policijskoj postaji Korčula

referent u Policijskoj postaji Lastovo

referent u Postaji aerodromske policije Čilipi**

Prijave se podnose isključivo putem Centraliziranog sustava za zapošljavanje na adresi selekcija.gov.hr, a rok za podnošenje je 15 dana od dana objave natječaja.

Sve dodatne informacije, kao i uvjeti za svako pojedino radno mjesto, dostupni su uz tekst natječaja na službenoj platformi.