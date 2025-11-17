MUP raspisao natječaj za više radnih mjesta u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj. Natječaj je 14. studenoga 2025. godine objavljen u Centraliziranom sustavu za zapošljavanje na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Natječaj obuhvaća raspisivanje slobodnih radnih mjesta u nekoliko ustrojstvenih jedinica MUP-a. Traže se sljedeći izvršitelji:
- namještenik IV. vrste u Odjelu za materijalno-financijske poslove
- referent u Službi za granicu
- referent u Policijskoj postaji Dubrovnik
- referent u Policijskoj postaji Metković
- referent u Policijskoj postaji Korčula
- savjetnik u Policijskoj postaji Korčula
- referent u Policijskoj postaji Lastovo
- referent u Postaji aerodromske policije Čilipi**
Prijave se podnose isključivo putem Centraliziranog sustava za zapošljavanje na adresi selekcija.gov.hr, a rok za podnošenje je 15 dana od dana objave natječaja.
Sve dodatne informacije, kao i uvjeti za svako pojedino radno mjesto, dostupni su uz tekst natječaja na službenoj platformi.