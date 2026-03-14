Munjeviti preokret Dinama slomio Slaven na Maksimiru

Nogometaši Dinama ostvarili su novu prvenstvenu pobjedu, na svom su Maksimiru u utakmici 26. kola HNL-a pobijedili Slaven Belupo s 4-2 (0-1), a tri gola je dao Dion Drena Beljo. Dinamo je do slavlja došao preokretom jer su gosti iz Koprivnice vodili 1-0 golom Alena Grgića u 36. minuti.

U nastavku je Dinamo zabio četiri pogotka, a od toga je trostruki strijelac bio Dion Drena Beljo koji je suparničku mrežu pogađao u 64. minuti iz jedanaesterca te 74. i 81. minuti. Još je jedan gol dodao Vidović u 72. minuti. U finišu je Filip Mažar u 85. minuti bio strijelac drugog gostujućeg gola.

Dinamo je time ostvario novo slavlje čime je učvrstio prvo mjesto na ljestvici. Uz utakmicu više od Hajduka trenutačno Dinamo ima čak 13 bodova više od Splićana. Slaven Belupo je ostao peti na ljestvici.

Dinamo uspavano otvorio, gosti kaznili

Žestoko je Dinamo otvorio utakmicu te je već u četvrtoj minuti bio vrlo blizu pogotka. Nakon proboja Topića lopta je došla do Zajca, ali je sjajno reagirao gostujući vratar Hadžikić.

Nastavio je Dinamo s napadima pa je dvije šanse propustio Beljo, a po jednu Dominguez i Soldo. Nova velika šansa dogodila se u 28. minuti kada je nakon kombiniranja i zajedničkog pokušaja Vidovića i Domingueza lopta došla do Topića, ali je on nije uspio ugurati u mrežu.

Kazna je uslijedila u 36. minuti i Slaven Belupo je poveo nakon što je pod gredu lijepo pogodio Grgić, nogometaš koji se u ovom zimskom prijelaznom roku vratio u Koprivnicu. Očito šokirani Dinamo do odmora nije uspio napraviti ništa konkretno.

Blitzkrieg u drugom dijelu

I u nastavku su se nastavili napadi Dinama, a prvu veću šansu imao je Stojković u 51. minuti. I tada je vrlo dobro reagirao golman Slaven Belupa Hadžikić.

Pokušao je Stojković i četiri minute kasnije, a onda je Dinamo dobio poklon od suparnika te je izjednačio u 64. minuti. Rukom je u svom šesnaestercu igrao strijelac Grgić, a s bijele točke je sigurno za 1-1 pogodio Beljo, prvi strijelac prvenstva.

Potom su nastavili pljuštati pogoci domaće momčadi te je kreiran preokret, kao i uvjerljiva pobjeda. U 72. minuti je Stojković iskoristio pogrešku gostujućih igrača te je asistirao Vidoviću za 2-1 Dinama. Potom je nova dva pogotka postigao Beljo čime je kompletirao subotnji 'hat-trick'. Zabijao je centarfor Dinama u 74. i 81. minuti za velikih 4-1. Na samom kraju Mažar je ublažio poraz te je postavio konačnih 2-4, piše Gol.hr.