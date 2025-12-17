Multimedijalna dvorana na Trgu HBZ dobila uporabnu dozvolu, uskoro u funkciji

Grad Split ishodio je pravomoćnu uporabnu dozvolu za Multimedijalnu dvoranu na Trgu Hrvatske bratske zajednice, čime je, nakon dugog niza godina i složenih administrativnih procedura, ovaj prostor napokon spreman za korištenje.

Kako navode iz Grada, dobivanjem uporabne dozvole stvoreni su preduvjeti za početak aktivnog korištenja dvorane, koja će služiti kulturnim i društvenim sadržajima. Time se objekt privodi svojoj izvornoj namjeni, za koju je i zamišljen.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U idućem razdoblju slijedi priprema prostora i definiranje programa, nakon čega bi multimedijalna dvorana trebala postati novo mjesto okupljanja i kulturnih događanja u središtu Splita.