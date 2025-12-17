Close Menu

Multimedijalna dvorana na Trgu HBZ dobila uporabnu dozvolu, uskoro u funkciji

Kako navode iz Grada, dobivanjem uporabne dozvole stvoreni su preduvjeti za početak aktivnog korištenja dvorane

Grad Split ishodio je pravomoćnu uporabnu dozvolu za Multimedijalnu dvoranu na Trgu Hrvatske bratske zajednice, čime je, nakon dugog niza godina i složenih administrativnih procedura, ovaj prostor napokon spreman za korištenje.

Kako navode iz Grada, dobivanjem uporabne dozvole stvoreni su preduvjeti za početak aktivnog korištenja dvorane, koja će služiti kulturnim i društvenim sadržajima. Time se objekt privodi svojoj izvornoj namjeni, za koju je i zamišljen.

U idućem razdoblju slijedi priprema prostora i definiranje programa, nakon čega bi multimedijalna dvorana trebala postati novo mjesto okupljanja i kulturnih događanja u središtu Splita.

