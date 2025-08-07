Mudražija iskreno progovorio o Hajduku

U velikom remontu igračkog kadra na Maksimiru, Dinamo je doveo 16 novih igrača, a među njima, u redove Modrih je iz Lokomotive stigao Robert Mudražija.

Nakon sjajne sezone u Lokomotivi za njega je bilo pregršt interesa iz drugih hrvatskih klubova, a Dinamo ga je u konačnici doveo za 500 tisuča eura.

"Imao sam ozbiljnih ponuda, bilo je na meni da..."

O interesu iz drugih hrvatski klubova Mudražija je u ragovoru za Podcast 8_24 izjavio:

“Ne bih htio otkrivati baš detalje, ali imao sam ozbiljnih ponuda i samo je bilo na meni da kažem: ‘Da’. To je luksuz kad nogometaš može birati između opcija. Bilo je trenutaka u karijeri kad nisam imao nikakve opcije." izjavio je Mudražija pa dodao:

"Dinamo je bio isključivo moja odluka. Nogomet je danas postao biznis. Moj Karačić igra za Hajduk, ja za Dinamo. Jedva čekamo da nastupimo jedan protiv drugog, da razmijenimo dresove. Obožavam taj rivalitet."

Da me Dinamo nikad nije htio, sigurno bi išao..."

"Da me Dinamo nikad nije htio, sigurno bih išao u Rijeku, Osijek, Hajduk, negdje vani… Gledaš sebe, svoju egzistenciju, svoju budućnost.

Privilegij je da se neki klub u Hrvatskoj zanima za tebe, a posebno Dinamo, Hajduk, Rijeka ili Osijek. Glupo mi je izjavljivati da negdje ne bih išao. Nikad ne znaš što život nosi.” zaključio je 28-godišnjak.

Mudražija je službeno debitirao za Dinamo u gostujućoj pobjedi na Osijekom u prvom kolu SHNL-a, piše Gol.hr.