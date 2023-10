MUČNI PRIZORI IZ BOLNICE U GAZI Slomljeni reporter i snimatelj BBC-ja u suzama: "Osjećam se bespomoćno"

Reporter BBC-ja Arabic, Adnan Elbursh, i njegov snimatelj svjedočili su strašnim prizorima u bolnici Al Shifa u Gazi. Donijeli su potresne kadrove iz unutrašnjosti bolnice u kojoj su smještene stotine žrtava izraelskih napada.

U javljanju, u kojem su se obojica slomila, otkrili su da su među ozlijeđenima i ubijenima njihovi rođaci, prijatelji i susjedi, prenosi Jutarnji list.

“Među mrtvima i ranjenima, moj snimatelj Mahmud je vidio svog prijatelja Malika. Malik je uspio preživjeti, ali njegova obitelj nije", rekao je Elbursh.

“This is my local hospital. Inside are my friends, my neighbours. This is my community.”

BBC Arabic reporters are finding their friends among the injured and dead in Al-Shifa Hospital as the Israeli bombardment of the Gaza strip continues for the sixth consecutive night pic.twitter.com/kzalHpQdYq

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 13, 2023