Mrtvo tijelo pronađeno u moru ispod Čiovskog mosta, na terenu policija i vatrogasci

Iza podneva u moru ispod novog Čiovskog mosta uočeno je mrtvo tijelo, potvrdila nam je splitska policija. Na teren su odmah upućene žurne službe, a policija i vatrogasci trenutačno provode postupanje i izvlačenje tijela iz mora.

Zbog intervencije je promet preko mosta privremeno otežan te se odvija jednom prometnom trakom uz regulaciju na terenu.

Iz policije zasad nisu iznosili više informacija, a okolnosti događaja utvrđivat će se nakon očevida. Više detalja bit će poznato po završetku službenog postupanja.