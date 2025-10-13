'Mrtav pijan' vozilo kombi splitskih registracija: Napuhao je preko 2.5 promila

Najveća koncentracija alkohola od 2,56 g/kg izmjerena je 36-godišnjem vozaču kombi vozila splitskih registarskih oznaka kojeg su policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik, u petak, 10. listopada, u 8,50 sati zaustavili u Ulici Nikole Tesle u Dubrovniku.

Također je utvrđeno kako vozač tijekom vožnje nije propisno koristio sigurnosni pojas te da nema uredno prijavljeno prebivalište.

Vozač je isključen iz prometa i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnost prometa na cestama i Zakona o prebivalištu kažnjen novčanom kaznom od 1.470,18 eura i šestomjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.