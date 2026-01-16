Mrtav-pijan na Hvaru vrijeđao konobara i pravio toliki nered da je završio u zatvoru

Policijski službenici Policijske postaje Hvar dovršili su istraživanje nad 43-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 14. siječnja 2026.g. od 22,30 do 23,50 sati u ugostiteljskom objektu remetio javni red i mir tako da je vičući vrijeđao djelatnika dok su u ugostiteljskom objektu bili prisutni drugi gosti. S obzirom na to da nije prestajao s narušavanjem javnog reda i mira i nakon dolaska policijskih službenika, niti je postupio po izdanoj naredbi da prestane s takvim ponašanjem, nad njim su uporabljena sredstva prisile. Policijski službenici su ga doveli u službene prostorije, muškarac je alkotestiran i utvrđeno je da se nalazi pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,24 g/kg alkohola u organizmu.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 8 dana jer je u postupku utvrđeno da je 43-godišnjak do sada višestruko prekršajno kažnjavan pa i zbog istovrsnog prekršaja i vidljivo je da pokazuje određenu dozu upornosti u društveno neprihvatljivom ponašanju radi čega postoje okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti prekršaj.

Nakon odluke suda predan je u zatvor.