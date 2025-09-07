Mršavite bez dijete, iscrpljujućeg vježbanja i odlaska u teretanu: Hodajte 30 sekundi

Mnogi ljudi odustaju od tjelesne aktivnosti zbog pomisli na 10.000 koraka dnevno ili dugotrajne treninge koji oduzimaju previše vremena.

Međutim, nova istraživanja pokazuju da možete postići slične zdravstvene koristi jednostavnim uz mikrošetnje koje traju samo 30 sekundi, prenosi Net.hr.

Kratke šetnje pomažu kod mršavljenja

Prema stručnjacima, kratke šetnje u intervalima od deset do 30 sekundi mogu donijeti veće koristi od dugih šetnji jer povećavaju potrošnju energije i ubrzavaju metabolizam. Ova mikrošetnja, koja uključuje uspon stepenicama ili brzu šetnju po uredu, nudi jednostavan način za povećanje tjelesne aktivnosti, čak i tijekom užurbanih radnih dana.

Studija objavljena u Proceedings of the Royal Society B testirala je učinkovitost hodanja u različitim vremenskim intervalima. Istraživači su otkrili da su ljudi koji su hodali u kratkim intervalima trošili do 60 posto više energije nego oni koji su hodali sporije, iako su prešli istu udaljenost.

Povećanjem energetske potrošnje, ubrzava se metabolizam, čime se sagorijeva više kalorija. Znanstvenici smatraju da bi ovaj oblik hodanja mogao biti učinkovitiji od dužih, sporijih šetnji, što čini mikrošetnju popularnom tehnikom za mršavljenje.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, jedan od četvero odraslih ljudi ne ostvaruje dovoljnu tjelesnu aktivnost, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama gotovo polovica stanovništva suočava s pretilošću ili prekomjernom težinom. Također, fizička neaktivnost godišnje uzrokuje oko 300.000 smrtnih slučajeva u SAD-u.

Koristi mikrošetnje

"Mikrošetnja je izuzetno korisna za osobe koje vode sjedilački način života ili su u fazi oporavka jer omogućuje siguran i jednostavan povratak kretanju", rekla je dr. Zulia Frost, suosnivačica Recharge Health.

Za one koji smatraju da je početak vježbanja prezahtjevan, mikrošetnja predstavlja savršen početak za poboljšanje zdravlja bez potrebe za posvećivanjem dugih sati treningu.

"Ako mislite da hodanje od osam kilometara nije za vas, 30 sekundi šetnje je puno ostvarivije i dovoljno da počnete", rekao je dijetetičar Albert Matheny, suosnivač SoHo Strength Laba.

Kratke šetnje također imaju brojne druge prednosti. Istraživanja pokazuju da samo nekoliko minuta hodanja nakon obroka može pomoći u probavi i regulaciji šećera u krvi. Također, mikrošetnja pridonosi sagorijevanju kalorija i poboljšava metabolizam.

Sjedilački način života može uzrokovati ukočenost, bolove u leđima i smanjeni nivo energije. No, samo pet minuta hodanja svaki sat poboljšava cirkulaciju, koncentraciju i smanjuje umor. Osim toga, kratke šetnje mogu podići raspoloženje, smanjiti stres i povećati kreativnost.

Međutim, čak i male promjene u svakodnevnoj aktivnosti mogu imati dugoročne koristi za zdravlje, uključujući smanjenje rizika od srčanih bolesti, pretilosti i dijabetesa.

Nedavna istraživanja također pokazuju da je dovoljno 7000 koraka dnevno, a ne uvijek preporučivanih 10.000, kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih bolesti poput demencije, srčanih bolesti i raka. Prema podacima prikupljenim od 160.000 ljudi, 7000 koraka dnevno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti za 25 posto, dok se rizik od demencije smanjuje za 38 posto.