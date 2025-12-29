Mrak Taritaš o Thompsonu: "Pitanje je trenutka kad će pozvati na suprotstavljanje Plenkoviću"

Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš za N1 komentirala je pet godina od razornog potresa u Petrinji, procese obnove u potresima pogođenim dijelovima Hrvatske, ali i poruke koje je tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni poslao Marko Perković Thompson.

Na samom početku rekla je da ju je začudilo kad se premijer Andrej Plenković nakon potresa u Zagrebu odlučio ponuditi vremenski okvir za obnovu.

"Od zagrebačkog će potresa uskoro biti šest godina i kad se sjetim, bila sam vrlo iznenađena kad je rekao da će trebati deset godina. Evidentno je da će trebati duže. Procijenio je da Vlada neko vrijeme neće raditi. Čini mi se da je znao kako na tom ministarskom mjestu nema čovjeka koji se može primiti tog posla. A dok nije počela procedura, dogodio se petrinjski potres, maltene nakon što je Zakon o obnovi izglasan", rekla je Mrak Taritaš.

Naglasila je da se nešto počelo raditi tek kad je ministar postao Branko Bačić.

"Ne razumijem, nikad neću, odnos prema ljudima koji žive u običnim, obiteljskim kućama. Riječ je o najjednostavnijoj gradnji. Neke od njih su mogla dva zidara preko vikenda riješiti. Na području Banovine je puno ljudi umrlo, a nije dočekalo obnovu. Kad premijer govori o 2027., misli na kraj godine, sigurno ne početak, koji je za godinu dana. Umrijet će još ljudi i nikad neće dočekati obnovljene domove. To je sramotno, to je jedna velika ljaga."

"Sjetite se Agrokora..."

Mrak Taritaš je uvjerena da se sve moglo napraviti za otprilike tri godine.

"Postoji još jedna stvar, koliko sve skupa košta? Mi dobijemo grupne podatke, od sitnih popravaka do zaštićenih spomenika kulture i kuća javne namjene. Nema šanse da nam pokažu podatke koliko košta sve zasebno, to čuvaju kao zmija noge."

Vladajućima zamjera izostanak empatije.

"Kad se vratim sad i razmislim o tome... Pisala neka pisma premijeru, u jednom trenutku sam mu htjela pomoći iskustvom i ponuditi rješenja kako krenuti obnavljati te obiteljske kuće. Ali, nikakve volje s njihove strane nije bilo. Dapače, sjetite se zakona, trebalo je oko dvije godine da se zakon promijeni iako je u startu bilo jasno da je neprovediv. Nakon toga se eksperimentiralo s ministrima. Zašto je to sve bilo tako? Moglo se sve riješiti u kratkom roku. Sjetite se Agrokora, koji je premijeru bio u interesu, zakon se donio preko noći."

Komentirala je i potrese koje Marko Perković Thompson želi postići u političkom smislu.

"Imam osjećaj da se pjevač Thompson pretvorio u mesiju i da je svoju ulogu pjevača doživio mesijanskom. Odjedanput postaje vođa ljudi i gdje ih vodi, u propast? On poziva da se preuzme Hrvatska. Činjenica je da izbori u Zagrebu mogu biti redovni i izvanredni. Ono što bi od tog čovjeka bilo korektno i pošteno je neka osnuje stranku ili se priključi nekoj stranci. Ali, nisam sigurna da bi HDZ volio kad bi Thompson bio član ili dio njhove vlasti. Ima u HDZ-u previše onih kojima bi on zasmetao. Pitanje je trenutka kad će ljude pozvati na suprostavljanje Plenkoviću", kazala je pa nastavila:

"A kako je premijer reagirao na "Za dom spremni" tijekom jedne utakmice? Umjesto da to osudi i kaže da je to neprimjereno, protuustavno i ustaški, on je to nazvao logičnim. Kad vodeći političari šalju takve poruke, što očekivati? A Thompson, kad bi se odmaknuo od politike, pitanje je koliko bi na njegove koncerte ljudi dolazilo i kako bi to izgledalo. Poruke koje šalje su političke. Pa, dečko moj, angažiraj se i nešto napravi."

Istaknula je i da Thompson uživa u svojih pola godine slave jer "ga nije bilo na televizijama, a potom postaje glavna vijest u državi".

"Umislio je da može biti premijer ili predsjednik... E, pa ne može!"

Povezano ili ne, dan nakon koncerta su ispred doma gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića došli prosvjednici. Nedavno su bili ispred doma Dalije Orešković.

"Demokracija nije reći nekome što mislite o njemu ili ga pljunuti u lice. Demokracija se uči, to je jedan proces, sučeljavanje različitih mišljenja. To da dvadesetak ljudi dolazi pred nečiji stan i uznemirava sve koji tamo žive, nešto je o čemu trebamo razmisliti. Očekujem od vladajućih da budu korektni u porukama", zaključila je Anka Mrak Taritaš.