Možemo!: "Šteta je što Centar svoju priliku nije iskoristio do kraja i završio ovaj proces"

Povodom sutrašnje tematske sjednice splitskog Gradskog vijeća oglasili su se iz splitskog Možemo!.

'Stranka Centar bila je četiri godine na vlasti u Splitu i u te četiri godine nije uspjela dovršiti proces Izmjena i dopuna GUP-a nego je završna procedura ostala za odraditi HDZ-ovoj i Šutinoj administraciji. Šteta je što Centar svoju priliku nije iskoristio do kraja i završio ovaj proces u vremenu i s većinom koje je imao na raspolaganju.

Sada kad je taj, vjerojatno najvažniji dokument u mandatu Ivice Puljka ostavljen nedovršen, a odugovlačenje s procesom novog gradonačelnika, izgleda kao da nije slučajno, pozivamo sve stranke u Gradskom vijeću da demantiraju sumnje i da se ovaj proces završi što prije – dakle, da se podnese izvješće o drugom krugu javnog savjetovanja i da se Izmjene i dopune GUP-a i PPUG-a izglasaju što je prije moguće.

Sve što se u prostornom planiranju, odnosno neplaniranju u Splitu događa zadnjih godina, sve Bačvice, Kauflandi, svi privatni investitori koji se sa zgradama potpuno neadekvatnih gabarita zabijaju u planski građene kvartove i na zelene površine, mogu se bar donekle zaustaviti ovim izmjenama. Zato svako oklijevanje po pitanju donošenja ovih dokumenata samo produljuje priliku za grabež u prostoru i urbanističke ekscese koji nepovratno uništavaju grad. Ne donesu li se izmjene na ovako pripremljenom, skoro gotovom procesu, bit će itekako vidljivo tko je partner onima koji se žele okoristiti nepostojanjem strože i jasnije regulative.

Zbog toga još jednom pozivamo gradsku vlast da žurnim donošenjem ovih dokumenata pokažu kako je i njima apsolutni prioritet zaustaviti daljnju devastaciju gradskog javnog prostora te da u tome nema mjesta nikakvim sitnim kalkulacijama ni trgovanjima', stoji u priopćenju splitskog Možemo!.