Možemo Split!: "Poskupjelo parkiranje na Starom placu – građanima čestitka, turistima crveni tepih"

Politička platforma Možemo Split! objavila je priopćenje u kojem kritizira novo poskupljenje parkiranja na lokaciji Stari plac, jednoj od rijetkih parkirališnih opcija koju, kako navode, još uvijek koriste građani kada moraju doći u središte Splita.

Možemo Split! poručuje da je "novogodišnja čestitka građanima Splita" stigla kroz novi cjenik parkiranja. Prema njihovoj objavi, gradska tvrtka Split parking u zimskom režimu naplate više ne naplaćuje dosadašnjih 1 euro po satu, već je cijena promijenjena na 2 eura za prvi sat, dok je svaki sljedeći sat 3 eura.

U objavi se navodi kako se time građane potiče da se u gradu ne zadržavaju predugo, uz ocjenu da se sustav usmjerava prema tome da se "neometano može derati turiste".

Ljetna tarifa: "Da znamo čije su potrebe bitne"

Posebno su istaknute i najavljene cijene za ljetne mjesece. Možemo Split! navodi da će ljetna tarifa iznositi 4 eura za prvi sat te 5 eura za svaki sljedeći, uz tvrdnju da su u ljetnim mjesecima korisnici parkirališta na Starom placu "uglavnom strani posjetitelji".

Zbog toga poručuju da bi novi cjenik trebao jasno pokazati "čije su potrebe (i novčanici) jedino bitni u gradu Splitu".

Javni prijevoz: "Zvuči dobro u teoriji"

U objavi se spominje i argument da bi poskupljenje trebalo ohrabriti građane na korištenje javnog prijevoza i smanjiti pritisak osobnih vozila na centar. Možemo Split! navodi da takva ideja "zvuči dobro - u teoriji", ali da je u praksi teško provediva zbog niza problema u funkcioniranju gradskog prijevoza.

Kao primjere navode rijetke polaske, nedovoljno pametno planirane linije, spora kružna putovanja, nepoštivanje voznog reda i izostanak noćnih linija, zbog čega pozivanje na javni prijevoz, kako tvrde, "zvuči pomalo kao ruganje".

Možemo Split! smatra da će od novog cjenika profitirati prvenstveno Split parking i prijevoznici na poziv, navodeći pritom da će "svi ostali biti na gubitku".

U objavi se upozorava da bi posljedice mogle osjetiti osobe koje rade u centru, poduzetnici koji pokušavaju poslovati tijekom cijele godine, kulturne ustanove poput kazališta, galerija i muzeja, ali i stanovnici okolnih kvartova na koje bi se mogao preliti veći broj automobila.

Poruka gradskoj upravi: "Grad je postao razglednica"

Zaključno, Možemo Split! ovaj potez uspoređuje s ranijim odlukama gradske vlasti te poručuje da se time, kako navode, ponovno potvrđuje "tužna istina" da gradsku upravu "u pravilu nije briga ni za građane niti za grad".

Posebno ističu zabrinutost za središte Splita, za koje navode da je, "kako sada stvari stoje, ostalo samo razglednica i igralište turista".