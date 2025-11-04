Možemo: "Gradonačelniče, zaustavite nasilje dok je na vrijeme. Ovo je sramotna epizoda u životu Splita"

Splitska podružnica stranke Možemo! reagirala je na incident koji se sinoć dogodio u prostorima Gradskog kotara Blatine, gdje je skupina muškaraca odjevenih u crno uz povike “Za dom spremni” prekinula program Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i istjerala okupljene, među kojima su bili i vrlo mladi ljudi.

Iz Možemo! poručuju da je riječ o sramotnoj epizodi koja bi trebala zabrinuti svakog normalnog građanina Splita te da ovaj čin predstavlja “zastrašivanje iz mržnje” koje zahtijeva brzu i odlučnu reakciju svih nadležnih.

– Večerašnji incident koji se dogodio u prostorima GK Blatine, gdje je skupina u crnom uz povike ‘Za dom spremni’ prekinula program Srpskog kulturnog društva ‘Prosvjeta’ i de facto istjerala publiku i sudionike, među kojima i vrlo mlade ljude, sramotna je epizoda u životu Splita koja bi sve normalne ljude u gradu trebala ozbiljno zabrinuti i koja mora naići na glasnu osudu i brzu reakciju svih nadležnih – od gradonačelnika do policije. Riječ je, naime, o zastrašivanju iz mržnje.

Podružnica Možemo! Split poručila je kako grad mora jasno pokazati da ne tolerira nasilje i netrpeljivost te da štiti sve svoje građane i njihove goste bez obzira na etničko porijeklo ili vjeru.

– Dok je još na vrijeme, Split mora pokazati da je grad koji ne podnosi nasilje i netoleranciju, koji podržava i štiti sve svoje građane i sve njihove goste bez obzira na etničko podrijetlo ili religijsko uvjerenje. Svaka druga reakcija i kazna osim najoštrije, svaki pokušaj umanjivanja ovoga otvara vrata još crnjem mraku, ohrabruje sljedeću grupu nasilnika i Split pretvara u grad kakav njegovi građani sigurno ne žele.

U priopćenju su posebno pozvali gradonačelnika Tomisalva Šutu da se jasno i javno suprotstavi ovakvom ponašanju.

– Pozivamo stoga još jednom sve političke aktere, a posebno gradonačelnika Šutu, da se ugleda u svog kolegu iz Šibenika i zaustavi nasilje i zastrašivanje u našem gradu.