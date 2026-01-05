Close Menu

Može li žalosnije? Netko je sinoć devastirao crkvu na Gospinom Otoku i to za vrijeme mise

Iz Župe Gospe od Otoka poručuju da je riječ o tužnom i bolnom događaju te pozivaju vjernike na molitvu i dostavu informacija o počiniteljima

Župa Gospe od Otoka Solin objavila je kako je tijekom večernje svete mise došlo do čina devastacije u crkvi na Gospinom Otoku. Nepoznati počinitelj ili više njih iščupali su rampu te oštetili zidove unutar crkve, i to u neposrednoj blizini svetohraništa. Događaj je duboko potresao vjernike i župnu zajednicu.

S velikom tugom obavještavamo vjernike i prijatelje naše župne zajednice da je na Gospinom Otoku došlo do čina devastacije. Iščupana je rampa, a oštećeni su i zidovi unutar crkve za vrijeme večernje svete mise, u neposrednoj blizini svetohraništa“, stoji u objavi Župe.

Riječ je o prostoru koji vjernici doživljavaju kao jedno od duhovno najvažnijih mjesta u Solinu.

‘Mjesto molitve, mira i zajedništva’

Iz župe naglašavaju kako ovaj čin pogađa cijelu zajednicu:

Ovaj događaj duboko pogađa sve nas koji Gospin Otok doživljavamo kao mjesto molitve, mira i zajedništva.

Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i smiren odgovor. Župa poziva vjernike da se još snažnije okrenu molitvi — i za svoju zajednicu, i za svetinje, ali i za one koji su učinili ovaj čin.

Molimo Gospodina da dotakne njihova srca i donese obraćenje i mir.

U objavi su naveli i evanđeoske riječi: „A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje i molite za one koji vas progone.” (Mt 5,44).

Iz župe mole sve koji imaju bilo kakvu informaciju o počiniteljima da se jave:

Pozivamo sve župljane i ljude dobre volje da, ako imaju bilo kakvu informaciju o počiniteljima, to mogu anonimno dojaviti u župni ured.

Poručuju i da svaka informacija može pomoći u zaštiti svetog prostora. Na kraju zahvaljuju vjernicima:

Hvala svima na molitvi, razumijevanju i brizi za našu župnu zajednicu.

