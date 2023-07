MOŽE LI BIZARNIJE? Mladi Francuz tražio more u Splitu, pa "zaronio" u višemetarsku draču. Vidjeli ga građani, a spasili vatrogasci

Zgoda s turistima u Splitu ne nedostaje. Nakon što smo već navikli na svakakve scenarije u staroj gradskoj jezgri i centru grada, ovoga puta mjesto događanja je nešto dalje.

Naime, nevjerojatan događaj zbio se u petak sredinom dana na Žnjanu, u neposrednoj blizini restorana Dalmatino.

"Virilo mu je samo čelo"

Naime, kako su nam ispričali susjedi koji su svjedočili događaju, jedan mlađi francuski turist u još nejasnim okolnostima završio je u dubokoj drači. Prava je sreća što su ga primijetili gosti iz obližnjeg restorana, a virilo mu je samo čelo.

"Prvo sam oko 11 sati primijetio da se oko restorana neobično dugo zadržava jedan mladić. Navodno je nekoga od osoblja pitao gdje je more. I tada mu se gubi trag. Prošlo je sat do sat i pol vremena kada je netko iz restorana povikao da vidi čovjeka u dubokoj drači. On nije uopće vikao 'u pomoć' nego su ljudi shvatili da je on u velikim problemima", govori nam Splićanin.

Kaže da su odmah pozvani splitski vatrogasci koji su potom stiglo vrlo brzo nakon poziva.

Drača visoka 2 do 3 metra

"Stigao je tim Javne vatrogasne postrojbe grada Splita. Vidjelo se da ih je iznenadio prizor koliko duboko je kroz draču koja je visoka 2 do 3 metra prodro ovaj mladić. Drača je toliko guta da nikome nije jasno kako je on uspio tako duboko ući u nju. Da se onesvijestio, nitko ne bi ni znao da je unutra koliko je ona visoka.

Vatrogasci su malo po malo došli do mladića i izvukli ga. Bilo je jasno da je pod utjecajem nekakvih opijata, vjerojatno je bio vrlo pijan što objašnjava barem dio ove bizarne priče", govori nam u nevjerici stanovnik ovog dijela grada.

Kako doznajemo, mladića su pitali treba li mu liječnička pomoć, no on odgovorio da je sve u redu, zahvalio se vatrogascima te je otišao dalje.

Avanture mladog Francuza i akciju njegovog spašavanja pogledajte u fotogaleriji.

