Mourinho bijesan nakon utakmice, nezadovoljan i hrvatskim reprezentativcem

Benfica je pobjedom od 2:0 protiv Atlética osigurala plasman u osminu finala Portugalskog kupa, no trener José Mourinho bio je sve samo ne zadovoljan. Portugalski stručnjak oštro je kritizirao pristup svojih igrača, poručivši kako bi, da je mogao, na poluvremenu zamijenio gotovo cijelu momčad, izuzev kapetana Otamendija i mladog debitanta Rodriga Rega.

"Atlético je odradio izvanredan posao. Gledao sam utakmicu u Mafri i shvatio da postoji organizacija i da imaju kvalitetne igrače, ali naše prvo poluvrijeme bilo je loše, i to u onome što me najviše boli, u stavu. Mnogi igrači nisu bili ozbiljni i nisu pristupili utakmici kako su trebali. Napravio sam četiri izmjene na poluvremenu, ali volio bih da sam ih napravio devet", rekao je Mourinho, prenosi Index.

Otkrio pošteđene

Upitan o debiju mladog Rodriga Rega, Mourinho je otkrio tko su bili pošteđeni.

"Nisam mogao predvidjeti da će odigrati sjajnu utakmicu, ali znao sam da me neće izdati. Ne volim igrače koji me izdaju, što znači da ne igraju maksimalno. Bio je jedan od dvojice koje ne bih mijenjao na poluvremenu", otkrio je, dodajući da je druga iznimka bio Otamendi.

Poslao je Mourinho i jasno upozorenje ostatku svlačionice.

"Ono što nije funkcioniralo u prvom poluvremenu nije bio sustav, već igrači. Da bih izvadio neke od igrača koje sam želio izvaditi, morao sam promijeniti sustav za drugo poluvrijeme. Neki igrači nisu bili ovdje i već sam im rekao: 'Nemojte mi dolaziti kucati na vrata i pitati zašto ne igrate'", dodao je.

Mourinho: Odgovornost je moja

"Ja sam trener Benfice, odgovornost je moja, ali i igrači imaju odgovornost prema navijačima", izjavio je prije nego što je ublažio ton govoreći o drugom poluvremenu. "U drugom poluvremenu puno smo se popravili, Atlético nije mogao izlaziti kao prije i bilo je samo pitanje vremena kada ćemo postići gol. Da smo ga postigli ranije, rezultat bi bio drugačiji. Stav mi se već svidio."

Jedan od igrača koje je Mourinho na poluvremenu zamijenio bio je i hrvatski napadač Franjo Ivanović.