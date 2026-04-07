Motociklistica (49) teško ozlijeđena u Putičanju nakon slijetanja u zavoju

Jučer, 6. travnja oko 11,55 sati u mjestu Putičanje dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 49-godišnjakinja, upravljajući motociklom splitskih registarskih oznaka, ulaskom u nepregledni zavoj nije kretala sredinom obilježene prometne trake, već se motociklom pomaknula udesno i pritom izišla na zemljanu površinu, uslijed čega je izgubila nadzor nad upravljačem motocikla te pala na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 49-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 49-godišnjakinje podnesen je obavezni prekršajni nalog.