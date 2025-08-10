Motociklist teško ozlijeđen u nesreći na Jadranskoj magistrali, sudar izazvao 84-godišnjak

U petak, 8. kolovoza oko 11,15 sati u na državnoj cesti D-8 u Primoštenu dogodila se prometna nesreća u kojoj je motociklist zadobio teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da 84-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, prilikom prestrojavanja prema prilaznom kolniku nije propustio sva vozila iz suprotnog smjera koja zadržavaju smjer svog kretanja, uslijed čega dolazi do sudara prednjeg dijela njegovog vozila s prednjim dijelom motocikla šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 34-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 34-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće policija protiv 84-godišnjaka podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.