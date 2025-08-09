Motociklist sletio s ceste kod Medene, hitno je prevezen u splitsku bolnicu

Oko 21.15 sati dogodila se prometna nesreća na cesti D-8.

"Došlo je do slijetanja motociklista van kolnika na cesti D-8, područje Medene kod Trogira. Vozač motocikla je prevezen u KBC Split na pružanje liječničke pomoći, prema prvim informacijama osoba je bila pri svijesti.

Od 21:25 sati do završetka policijskog očevida cesta će biti zatvorena za oba smjera. Pozivamo sve vozače koji se kreću tom dionicom na dodatan oprez i da koriste alternativne pravce kretanja", izvijestila je splitska policija.