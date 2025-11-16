Motocikl u potpunosti izgorio nakon sudara s automobilom, vozač hitno prevezen u bolnicu

Motociklist je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 23 sata u Ulici Iva Vojnovića u Dubrovniku.

Prema informacijama policije, sudarili su se motocikl i osobni automobil, oba s dubrovačkim registracijama, javlja Dubrovački dnevnik.

Motocikl je nakon sudara u potpunosti izgorio. Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci, koji su ugasili požar i osigurali područje.

Ozlijeđeni vozač motocikla hitno je prevezen u dubrovačku bolnicu, gdje mu je pružena medicinska pomoć.

Policija je obavila očevid i nastavlja utvrđivati okolnosti koje su dovele do nesreće.