Mostarski Zrinjski kupio mladog Dinamovog igrača

Napadač Toni Majić više nije igrač Dinama. Mostarski HŠK Zrinjski iskoristio je opciju otkupa i s 19-godišnjim ofenzivcem potpisao višegodišnji ugovor, koji vrijedi do ljeta 2028.

Majić je proteklu sezonu proveo u Mostaru na posudbi, a nastupi u dresu Zrinjskog očito su uvjerili klupsko vodstvo da zaključi trajni transfer. Klub je danas potvrdio kako je postignut dogovor s Dinamom te da je mladi napadač od sada i službeno igrač “Plemića”.

Nogometni put započeo je u Hrvatskom dragovoljcu, odakle je još kao dječak stigao u Dinamo. U prvoj momčadi zagrebačkog kluba dobio je ograničenu priliku, skupivši ukupno 73 minute u tri utakmice kroz dvije sezone, a jedno vrijeme proveo je i na posudbi u Gorici.

Pravi kontinuitet Majić je uhvatio upravo u Zrinjskom. Tijekom jednogodišnje posudbe upisao je 27 nastupa i postigao pet pogodaka, što je bilo dovoljno da mostarski klub odluči trajno vezati mladog napadača uz svoje redove.