Mostar slavi, Štimac zaplakao: "Došlo nas je gledati 200 ljudi iz Splita, hvala Bokšiću i Jeličiću"

HŠK Zrinjski ostvario je veliku 2:1 pobjedu protiv švedskog Häckena u četvrtom kolu Konferencijske lige. Momčad Igora Štimca našla se u zaostatku u 40. minuti nakon pogotka Silasa Andersena, no sjajnom završnicom i golovima Marija Ćužea (78’) i Nemanje Bilbije (82’) stigla je do svoje druge europske pobjede ove sezone.

"Presretan sam, srce mi je puno. Natjerali su me da zaplačem. Igrači su me ostavili bez riječi – način na koji su se borili i ginuli za dres je nevjerojatan. Häcken je kvalitetnija ekipa, ali kad pokažemo ovakvo srce i ovako branimo boje kluba, sve je moguće", poručio je Štimac nakon susreta.

Nada se kako će šest osvojenih bodova biti dovoljno za prolazak u proljetnu fazu natjecanja, ali naglašava da tu ne misle stati.

"U preostale dvije utakmice protiv Rakowa i Rapida ići ćemo maksimalno. Moramo tražiti još koji bod, pa što Bog da."

Štimac je istaknuo i veliku podršku s tribina:

"Imao sam večeras 200 ljudi iz Splita koji su došli navijati za nas. Hvala im, hvala Bokšiću, Jeličiću i sucu Skomini koji je došao podržati Zrinjski, kao i svima ostalima koji su bili tu zbog našeg kluba."