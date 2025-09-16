Most za gledanje pornića traži uvođenje predočavanja osobne iskaznice: "Klik da imam 18 godina nije zaštita"

MOST-ov zastupnik Ante Kujundžić (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) pozvao je na hitnu zakonsku regulaciju pristupa maloljetnika online kladionicama i pornografskim sadržajima, istaknuvši da su postojeće mjere zaštite djece nedostatne i neučinkovite.

„Klik da imam 18 godina nije zaštita, nego iluzija zaštite. Internet čini rizične obrasce previše dostupnima, a posljedice su stvarne: tjeskoba, dugovi, narušeni odnosi, problemi u školi i ponašanju”, poručio je Kujundžić.

Alarmantni podaci istraživanja

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čak 73 posto učenika srednjih škola barem je jednom kockalo, dok njih 13 posto već pokazuje znakove štetnog ponašanja povezanog s kockanjem. Druga istraživanja pokazuju da je 27 posto djece u dobi od 10 do 16 godina bilo izloženo seksualnim sadržajima na internetu.

Stroga verifikacija i zaštita privatnosti

MOST predlaže obveznu provjeru dobi i identiteta prije pristupa ovakvim sadržajima – korištenjem elektroničke osobne iskaznice, digitalnog identiteta ili biometrijskog sustava. Naglašava se i nužnost zaštite privatnosti, tako da pružatelj sadržaja ne zna identitet korisnika, kao i uvođenje strogih sankcija i blokada za platforme koje odbijaju provoditi provjere.

Edukacija i podrška mladima

Osim zakonskih rješenja, MOST se zalaže i za uvođenje sustavne medijske pismenosti u škole te osiguravanje dostupne psihološke pomoći onima kojima je potrebna.

„Ovo nije ideologija, nego odgovornost prema djeci, roditeljima i društvu. Vrijeme je da Hrvatska jasno propisima zaštiti maloljetnike u digitalnom okruženju”, zaključio je Kujundžić.