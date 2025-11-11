Most: "Ako postoje dokazi o nenamjenskom trošenju, neka se odmah predaju DORH-u, a ne koriste za političke ucjene"

U raspravi o rebalansu proračuna Grada Splita otvoreno je pitanje političke odgovornosti, poručili su iz stranke Most, reagirajući na izjave gradonačelnika Tomislava Šute.

Šuta je, naime, javno ustvrdio kako postoje dokazi o mogućem nenamjenskom trošenju proračunskog novca u razdoblju dok je grad vodio bivši gradonačelnik Ivica Puljak i njegova administracija.

Iz Mosta upozoravaju da, ukoliko takvi dokazi doista postoje, oni moraju odmah biti predani nadležnim institucijama, a ne korišteni kao sredstvo političkog pritiska.

– Poruka tipa “podržite rebalans ili ću podnijeti kaznenu prijavu” predstavlja neprihvatljiv oblik političkog ucjenjivanja. Takav pristup potkopava povjerenje građana u institucije i stvara dojam da se pravosudni sustav koristi selektivno i po potrebi, umjesto u skladu sa zakonom i javnim interesom – poručuju iz Mosta.

Istodobno, ističu kako Puljak, ako je njegova administracija doista trošila sredstva mimo proračunskih stavki, mora dati jasna i transparentna objašnjenja.

– Građanima se duguje istina, a ne politička prepucavanja i medijske predstave.

Most poziva gradonačelnika Šutu da, ako posjeduje konkretne i provjerljive dokumente, odmah podnese prijavu DORH-u, bez uvjetovanja političkih odluka. Također pozivaju Ivicu Puljka da javno i detaljno obrazloži sve postupke svoje administracije koji su predmet prozivki.

– Grad Split nije ničiji talac ni poligon za političke obračune. Građani zaslužuju transparentnost, istinu i odgovorno upravljanje javnim novcem – zaključuju iz Mosta.

