Mosor slavi stoljeće: Počinje obilježavanje 100 godina legendarnog splitskog planinarskog društva

Hrvatsko planinarsko društvo Mosor ove godine obilježava velik jubilej – 100 godina postojanja, a tim povodom početkom prosinca organizira bogat trodnevni program posvećen povijesti društva, njegovim članovima te značajnoj ulozi koju ima u planinarskoj tradiciji Splita i Hrvatske.

Program započinje u utorak, 2. prosinca 2025., predavanjem „100 godina HPD-a Mosor: od entuzijazma do institucije“ koje će se održati u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića.

U četvrtak, 4. prosinca 2025., u 18 sati u Palači Milesi, slijedi otvorenje izložbe „100 godina HPD Mosor – priča o ljudima, putevima i vremenu“, koja će kroz fotografije i arhivsku građu predstaviti bogatu povijest društva.

Središnji događaj obilježavanja održat će se u nedjelju, 7. prosinca 2025., kada je na rasporedu svečana sjednica Društva HPD-a Mosor u 17 sati u HNK Splitu. Program uključuje otvorenje svečane skupštine, prikaz videozapisa o povijesti Društva i postignućima, predstavljanje ključnih projekata, dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza te zahvalnica suradnicima i donatorima. Večer završava prigodnim domjenkom.

HPD Mosor poziva sve članove, prijatelje društva i ljubitelje planinarenja da im se pridruže u proslavi ovog značajnog jubileja.

Ulaz na sva događanja je besplatan, ali za ulazak u HNK će biti potrebne ulaznice koje je potrebno rezervirati na e-mail:hpd.mosor.split@gmail.com.