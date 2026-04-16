Moskva objavila "mete" po Europi, Medvedev poručio – "Shvatite ovo ozbiljno"

Prema pisanju ruskih državnih medija poput RIA Novosti i TASS-a, rusko Ministarstvo obrane objavilo je popis lokacija u Europi koje, kako tvrde, sudjeluju u proizvodnji dronova i vojne opreme za Ukrajinu.

Na tom popisu, navodi se, nalaze se objekti u više europskih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Poljsku, Češku i druge države koje podržavaju Kijev. Ruski izvori tvrde da se radi o “infrastrukturi koja izravno sudjeluje u opskrbi Ukrajine”.

Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev dodatno je pojačao retoriku, poručivši, kako prenose ruski mediji, da se objavljeni popis može tumačiti kao “popis potencijalnih meta”, uz ironičnu poruku europskim državama.

Ruski dužnosnik Dmitrij Medvedev dodatno je podigao tenzije objavom na društvenoj mreži X, koju prenose brojni europski mediji.

“Priopćenje ruskog Ministarstva obrane treba shvatiti doslovno: popis europskih objekata koji proizvode dronove i drugu opremu ujedno je i popis potencijalnih meta za ruske oružane snage. Kada će napadi postati stvarnost ovisi o tome što slijedi. Spavajte mirno, europski partneri!”, napisao je Medvedev.

Njegova izjava u britanskim i njemačkim medijima interpretirana je kao izravna prijetnja, dok talijanski komentatori upozoravaju da se radi o dodatnom pritisku na europske države koje sudjeluju u pomoći Ukrajini.

Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026

Njemački mediji: “Opasna retorika i signal eskalacije”

Njemački mediji poput Der Spiegela i Frankfurter Allgemeine Zeitunga ističu da se radi o ozbiljnom zaoštravanju retorike iz Moskve.

Analitičari koje citiraju njemački izvori upozoravaju da objavljivanje konkretnih lokacija u Europi predstavlja “novu razinu komunikacije”, koja bi mogla imati sigurnosne implikacije.

U tekstovima se naglašava kako je riječ o političkom pritisku, ali i pokušaju zastrašivanja država koje sudjeluju u vojnoj i logističkoj potpori Ukrajini.

“Izravna prijetnja europskom teritoriju”

Britanski mediji poput BBC-a i The Guardiana ovu objavu interpretiraju kao potencijalnu prijetnju sigurnosti europskog prostora.

Posebno se ističe činjenica da su među navedenim lokacijama i područja u Ujedinjenom Kraljevstvu, što dodatno podiže razinu zabrinutosti.

Britanski analitičari upozoravaju da takve izjave dolaze u trenutku pojačanih napada na Ukrajinu te da bi mogle predstavljati pokušaj odvraćanja Zapada od daljnje pomoći Kijevu.

“Europa sve više uključena u sukob”

Talijanski mediji, uključujući Corriere della Sera i La Repubblicu, naglašavaju kako ovakve izjave potvrđuju trend sve dubljeg uplitanja Europe u sukob.

Ističe se da Moskva sve češće opisuje europske zemlje kao “stratešku pozadinu Ukrajine”, čime opravdava oštriju retoriku i potencijalne odgovore.

Talijanski komentatori upozoravaju da bi takav diskurs mogao dodatno destabilizirati sigurnosnu situaciju na kontinentu.

Napadi na Ukrajinu i rast napetosti

Europski mediji također povezuju ovu objavu s nedavnim intenzivnim napadima na Ukrajinu, u kojima je, prema dostupnim izvješćima, korišten velik broj dronova i projektila.

U tom kontekstu, objava “popisa meta” i izjave ruskih dužnosnika tumače se kao dio šire strategije pritiska na europske zemlje.

Unatoč različitim interpretacijama, zajednička je ocjena većine europskih medija da se radi o ozbiljnom trenutku koji dodatno povećava napetosti između Rusije i Zapada.