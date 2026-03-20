Mornar otkrio lokaciju nosača zrakoplova - aplikacijom za fitness

Lokacija francuskog nosača zrakoplova Charles de Gaulle otkrivena je gotovo u stvarnom vremenu nakon što je jedan mornar putem aplikacije Strava zabilježio svoje trčanje na palubi broda.

Sigurnosni propust dogodio se dok je nosač bio raspoređen u istočnom Sredozemlju, usred sukoba povezanih s Iranom, piše Le Monde.

Trčanje od sedam kilometara otkrilo poziciju

Prema navodima francuskog lista, mladi pomorski časnik koristio je pametni sat kako bi pratio trčanje dulje od sedam kilometara. No njegov javni profil na Stravi pritom je gotovo u stvarnom vremenu prikazao točnu lokaciju plovila.

Riječ je o ozbiljnom sigurnosnom propustu jer takve informacije mogu otkriti kretanje vojnih snaga.

Lokaciju potvrdile satelitske snimke

Le Monde je provjerio podatke pomoću satelitskih snimki snimljenih nedugo nakon aktivnosti. Na njima je vidljiv karakterističan oblik nosača dugog 262 metra, koji se u tom trenutku nalazio sjeverozapadno od Cipra, nedaleko od turske obale.

Francuska je raspoređivanje nosača najavila 3. ožujka, nekoliko dana nakon početka američko-izraelskih napada na Iran.

Vojska priznala propust

Glavni stožer francuskih oružanih snaga potvrdio je da objava nije bila u skladu s pravilima digitalne sigurnosti te su najavili poduzimanje odgovarajućih mjera.

List također navodi da ovo nije izoliran slučaj – još najmanje jedan član posade na vojnom brodu objavio je geolociranu sportsku aktivnost tijekom aktivne misije.