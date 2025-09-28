Morate probati! Ova juha gotova je za čas, a sastojke sigurno imate kući

Ako volite brza i jednostavna jela na žlicu, ova krem juha od batata i mrkve mogla bi vam se svidjeti. Priprema je vrlo jednostavna, a sastojke zasigurno već imate kod kuće ili ih lako možete pronaći u trgovini ili na obližnjoj tržnici.

Ono što ovu juhu čini posebnom jest spoj blage slatkoće batata i svježine mrkve, uz dodatak začina koji naglašavaju prirodan okus povrća. Rezultat je topla i kremasta juha koju možete poslužiti kao lagani obrok ili kao predjelo uz glavno jelo. Evo kako ju napraviti, piše Index.

Potrebni sastojci

Za ovu će vam hranjivu juhu trebati sljedeći sastojci:

batat

mrkva

luk

češnjak

maslinovo ulje

povrtni temeljac

kurkuma

sol i papar

vrhnje za kuhanje

peršin.

Kako se priprema

Najprije ogulite batat i mrkvu te ih narežite na kockice. Luk i češnjak sitno nasjeckajte. U loncu zagrijte maslinovo ulje. Dodajte luk i pirjajte ga dok ne postane staklast. Potom umiješajte češnjak i kratko ga propirjajte. Ubacite mrkvu i batat, promiješajte te ostavite povrće da se lagano dinsta nekoliko minuta.

Začinite kurkumom, posolite i popaprite prema svom ukusu, a zatim ulijte povrtni temeljac. Kuhajte 20 do 25 minuta, odnosno dok povrće potpuno ne omekša. Kada je povrće kuhano, usitnite ga štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobijete kremastu smjesu. Dodajte vrhnje za kuhanje, lagano promiješajte i kratko prokuhajte još dvije minute. Po potrebi dodatno začinite.

Juhu poslužite toplu, ukrašenu svježim peršinom, a cijeli recept pronađite ovdje.