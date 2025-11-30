Joško Jeličić je u emisiji MAXSporta, nakon što su odigrane četiri od pet utakmica 15. kola HNL-a, prokomentirao trenutno stanje hrvatskih klubova u Europi, a pritom se posebno dotaknuo Dinama. Na početku se osvrnuo na nastupe hrvatskih predstavnika u europskim natjecanjima.

Dinamo je uvjerljivo poražen na gostovanju kod Lillea, dok je Rijeka na Rujevici remizirala s AEK-om. Jeličić je pritom naglasio da se pobjede hrvatskih klubova u Europi ovih tjedana, kako kaže, mogu vidjeti jedino u susjednoj državi, aludirajući na mostarski Zrinjski koji je u Konferencijskoj ligi nadigrao švedski Häcken.

"Nažalost, došlo je vrijeme da moram otići u susjednu državu kako bih osjetio slast pobjede hrvatskog kluba. U četvrtak sam bio u Mostaru i gledao slavlje Zrinjskog. Čestitam mom kumu Igoru Štimcu i cijeloj momčadi.

A mi se, s druge strane, mučimo s klubovima iz Azerbajdžana, ispadamo od Albanaca, patimo protiv ekipa iz Gibraltara. Tako da se s te strane nemamo za što uhvatiti. Što se tiče Dinama, nisam očekivao 4:0, ali jesam nešto na što se mogu uloviti", rekao je Jeličić.