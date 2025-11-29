Momčad ostala s igračem manje: Boršić isključen zbog drugog žutog kartona

Hajduk i Varaždin od 15:30 na Poljudu igraju susret 15. Kola SuperSport HNL-a. Jadranski derbi iz prethodnoga kola Bijelima će ostati u jako lošem sjećanju, nakon pet riječkih komada u svojoj mreži nadaju se mnogo boljem izdanju pred domaćom publikom. U prvom međusobnom ovosezonskom ogledu s hajdukovcima Varaždin je slavio s 2:0. Treneru Garciji na raspolaganju nisu ozlijeđeni Ivušić i Pukštas.

U 61. minuti Rebića je zamijenio toliko očekivani Livaja. Poljud ga je popratio gromoglasnim ovacijama. Umjesto Mamuta u igri je Tavares. Šarlija je u 68. minuti morao rušiti Duvnjaka i zaradio je žuti karton. U 70. minuti Boršić je zaradio drugi žuti karton i morao napustiti igru. Nespretno je reagirao visoko podignutom nogom i ostavio svoju momčad s igračem manje.

